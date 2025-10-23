Эмин Агаларов вышел из бизнеса по производству энергетиков

Бизнесмен Эмин Агаларов и его партнеры вышли из капитала производителя безалкогольных напитков «Уни Пак».

Единственным владельцем компании стал Егор Куликов, занимающийся оптовой торговлей на маркетплейсах, сообщает 1news.az со ссылкой на «Ведомости».

Подчеркивается, что Э.Агаларов передал «Ведомостям» через представителя, что переговоры по этой сделке шли давно, а теперь завершились. По словам бизнесмена, он давно принял решение о продаже этого актива, поскольку бизнес является для него непрофильным.

Отмечается, что эксперты оценивают 100% долей компании в 500-700 млн рублей (10,4 - 14,6 млн манатов).