Что известно о поисках врача Турала Султанова, пропавшего в море

Фаига Мамедова16:38 - Сегодня
Продолжаются поиски врача Турала Султанова, предположительно утонувшего в море два месяца назад.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, продолжаются поиски Турана Султанова, который, предположительно, утонул в море более двух месяцев назад.

В ведомстве сообщили, что продолжаются поиски Султанова Турала Гусейнага оглу, 1992 года рождения, который, предположительно, утонул в море 27 сентября этого года.

Поисковые работы осуществляются силами вертолета Авиационного отряда МЧС, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, а также Службы спасения особого риска МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

Следует отметить, что Турал Султанов пропал без вести на судне, где он работал. По профессии он был врачом. Помимо работы на корабле, он также вел практику в частной клинике. В последний раз он разговаривал со своей семьей в сентябре и сообщил, что вернется в октябре.

