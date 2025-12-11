 Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана

First News Media16:53 - Сегодня
Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

Дорогой брат,

Очень рад сердечно поздравить Вас и Ваш братский народ со знаменательной датой – 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Признание тридцать лет назад мировым сообществом статуса постоянного нейтралитета Туркменистана стало важным событием и большим историческим достижением, которые придали импульс динамичному и устойчивому развитию Вашей страны и укрепили ее авторитет на международной арене.

Суть политики постоянного нейтралитета Туркменистана коренится в многовековом гуманизме, миролюбии и духовно-нравственной философии Вашего народа. Сегодня конструктивные инициативы Туркменистана, направленные на широкое международное сотрудничество, служат таким благородным целям, как укрепление глобального мира и безопасности, продвижение гуманистических ценностей. В то же время Ваша страна, активно продвигая свою миролюбивую доктрину на мировой арене, способствует укреплению международного диалога посредством взаимовыгодного сотрудничества.

Азербайджан всегда уважал политику нейтралитета своего братского и доброго соседа Туркменистана. Неслучайно Азербайджанская Республика как в 1995-м, так и в 2015 году была соавтором соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтральном статусе Вашей страны.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном вызывает удовлетворение. Хотел бы особо отметить Ваши постоянные и решительные усилия, направленные на укрепление наших межгосударственных отношений и братства. Пользуясь случаем, хочу отметить, что с самыми приятными впечатлениями вспоминаю два Ваших визита в Азербайджан в этом году и мой визит в восхитительную Авазу в августе, наши встречи и беседы с Вами, которые проходили в атмосфере искренности и взаимного доверия.

Уверен, мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления азербайджано-туркменских уз братства и вывода нашего многостороннего сотрудничества на новый уровень.

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, в этот праздничный день еще раз передаю Вам поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и процветания.»

Поделиться:
187

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в ...

Общество

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году: СПИСОК

Общество

Названы регионы Азербайджана с рекордным количеством осадков

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного ...

Политика

Али Асадов встретился в Ашхабаде с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана

Али Асадов находится с рабочим визитом в Туркменистане - ФОТО

На судебном процессе по делу граждан Армении сторонам предоставлена возможность воспользоваться правом на реплику

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Начался визит главы МИД Ирана в Баку - ОБНОВЛЕНО

Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном открывает новые возможности для инвестиций

Последние новости

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году: СПИСОК

Сегодня, 18:30

На некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 18:16

Али Асадов встретился в Ашхабаде с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Сегодня, 18:15

Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО

Сегодня, 18:04

В Баку воры попали на радар после совершения крупной кражи - ВИДЕО

Сегодня, 17:59

Рыбаки, оказавшиеся в беспомощном положении на Каспии, спасены - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Эльдар Гасымов перепел абсолютный хит Ильхамы Гулиевой и не только – ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Неосторожность водителя, возвращавшегося с похорон сестры, оборвала жизнь его другой сестры

Сегодня, 17:20

Названы регионы Азербайджана с рекордным количеством осадков

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного нейтралитета Туркменистана

Сегодня, 16:57

Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана

Сегодня, 16:53

Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

Сегодня, 16:40

Что известно о поисках врача Турала Султанова, пропавшего в море

Сегодня, 16:38

В Болгарии правительство подало в отставку

Сегодня, 16:33

Али Асадов находится с рабочим визитом в Туркменистане - ФОТО

Сегодня, 16:25

Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла - ФОТО

Сегодня, 16:22

Али Гаджизаде получил награду Millionaire Concept за вклад в развитие PR в Азербайджане и за его пределами - ФОТО

Сегодня, 16:12

Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, была встречена овациями в Осло - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы

Сегодня, 15:57

Еврокомиссия подаст в суд на четыре страны ЕС

Сегодня, 15:53
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30