Анкара намерена отказаться от российских С-400 и закупить американские F-35 - посол США

Турция больше не использует российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и близка к отказу от них, что позволит Анкаре закупать американские истребители F-35.

С таким утверждением выступил посол США в Турции Том Баррак.

«Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», - сказал он на конференции в Абу-Даби. Его слова приводит агентство Bloomberg, на которое ссылается ТАСС.

На вопрос, планирует ли Анкара отказаться от российских систем, дипломат коротко ответил: «Да». Он утверждал, что Турция уже не использует российские ЗРК, однако все еще владеет ими, что вызывает проблемы в ее диалоге с США.

Bloomberg в октябре сообщало, что власти Турции не намерены полностью отказываться от С-400 и готовы пойти на компромисс с американской администрацией. По данным источников агентства, Анкара была готова создать «совместный военный механизм» для контроля за использованием С-400.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд.

В октябре 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщал, что контракт на поставки систем выполнен.

После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. Тогда в Белом доме утверждали, что американские истребители и российские ЗРК «не могут сосуществовать» в одном воздушном пространстве.