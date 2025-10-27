Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Конференция европейских раввинов объявила об отмене своей предстоящей конвенции, которая должна была пройти 3–6 ноября в Баку, столице Азербайджана, из-за проблем с безопасностью.

Об этом сообщает израильский сайт Ynet News.

Мероприятие ожидалось с участием около 600 участников, включая раввинов, религиозных лидеров, а также политических и общественных деятелей из Европы, Израиля, США и других стран. Организаторы уже вложили сотни тысяч шекелей в подготовку события, пишет издание.

Ожидалось, что в мероприятии примут участие главные раввины, а также израильские министры.

Ранее организация заявляла, что событие стало бы первым в своем роде - крупной встречей европейских раввинских лидеров в преимущественно мусульманской стране. Конференция называла его «живым примером того, что даже в эпоху кризисов, конфликтов и дезинформации возможно сотрудничество и взаимное уважение между культурами и религиями».

Конференция проводилась по приглашению правительства Азербайджана и планировалась как платформа для обсуждения ключевых вызовов и перспектив еврейской жизни в современном мире.

Детали относительно характера угроз безопасности и возможной даты переноса мероприятия пока не сообщаются.