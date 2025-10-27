 Пашинян: Республика Армения не знает, что такое мир | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян: Республика Армения не знает, что такое мир

First News Media11:47 - Сегодня
Пашинян: Республика Армения не знает, что такое мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным «постоянно говорить, что мир между Арменией и Азербайджаном - это свершившийся факт».

Об этом премьер заявил во время обсуждения проекта закона о госбюджете 2026 года в парламенте Армении.

«Республика Армения не знает, что такое мир, поскольку находится в состоянии конфликта с первого дня своей независимости. Даже в относительно короткий период, предшествовавший обретению независимости, мы, по сути, жили в конфликтной среде.

Жить в условиях мира, иметь соразмерное условиям мира восприятие и мышление - непростая задача. Нам нужно очень внимательно подойти к решению данного вопроса, и это важный компонент в плане необходимости заботы о мире. Мы должны заботиться об установившемся мире, чтобы он становился крепче, институциональнее», - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что армянское правительство работает над этим вопросом.

«Мы продолжаем работать с Азербайджаном, продолжаем работать по дипломатическим каналам. Имеются и контакты на различных уровнях», - сказал Пашинян.

Источник: News.am

Поделиться:
322

Актуально

Точка зрения

На пути к миру: Пашинян встраивается в азербайджанскую повестку

Политика

Азербайджан и Турция провели политконсультации

Политика

Ереван и Баку согласовывают место проведения следующего заседания формата «3+3»

Политика

Армения пригласила Ильхама Алиева и Эрдогана принять участие в саммите ЕПС

Армения

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно

Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников

Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении архиепископа Аджапахяна

Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

Последние новости

Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности

Сегодня, 19:45

Бакинский суд вынесен приговор лицу, готовившему теракт в синагоге

Сегодня, 19:30

Подписан меморандум между АЖД и китайским портом Сиань

Сегодня, 19:15

Ряд районов Баку останутся без газа

Сегодня, 19:02

Посол: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

Сегодня, 18:45

Азербайджан и Турция провели политконсультации

Сегодня, 18:30

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Сегодня, 18:15

Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Азербайджана в Турцию и обратно

Сегодня, 18:06

Вице-премьер Армении: Инфраструктура в регионе должна быть разблокирована синхронно

Сегодня, 17:47

Ереван и Баку согласовывают место проведения следующего заседания формата «3+3»

Сегодня, 17:40

На пути к миру: Пашинян встраивается в азербайджанскую повестку

Сегодня, 17:15

Назначен новый генконсул Азербайджана в Тебризе

Сегодня, 17:10

Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕС

Сегодня, 17:07

Армения пригласила Ильхама Алиева и Эрдогана принять участие в саммите ЕПС

Сегодня, 16:58

Поэзия без границ: Нигяр Гасан-заде представляет сразу три программы на крупном фестивале - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Когда и на каких условиях может закончиться война в Украине

Сегодня, 16:46

В Саудовскую Аравию назначен новый посол

Сегодня, 16:44

Шахин Абдуллаев назначен послом Азербайджана в Иордании

Сегодня, 16:42

Эльдар Салимов отозван с должности посла в Иордании и назначен послом в Ирак

Сегодня, 16:38

«Ювентус» уволил Игора Тудора с поста главного тренера

Сегодня, 16:36
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10