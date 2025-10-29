Зараженные гепатитом С и COVID обезьяны сбежали из грузовика в США

Зараженные гепатитом С, герпесом и COVID макаки сбежали из разбившегося в результате ДТП грузовика в США.

Об этом сообщила полиция американского штата Миссисипи, пишет The Independent.

«Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов, они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что несколько сбежавших обезьян погибли. Поиски животных продолжаются.

Источник: Lenta.ru