Трампу вручили высшую государственную награду Кореи

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вручил американскому президенту Дональду Трампу высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва".

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра в Кёнджу, где проходит встреча лидеров двух стран.

Орден вручается президентам Южной Кореи и иностранных государств за "выдающиеся заслуги в деле укрепления государства, обеспечения мира и процветания народов". Ее также могут получить супруги иностранных лидеров. Трамп - первый американский президент, которому вручили эту награду.

Источник: ТАСС