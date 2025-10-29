Байрамов обсудил сотрудничество с министром королевской канцелярии Омана - ФОТО
В рамках своего официального визита в Оман министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром королевской канцелярии этой страны генералом Султаном бин Мухаммадом Аль-Нумани.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на страницу внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
«Обсуждения были сосредоточены на текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Оманом, с акцентом на торговлю, инвестиции, образование, туризм и гуманитарную сферу.
Стороны вновь подтвердили важность активного участия в деятельности международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения, а также договорились продолжать оказывать взаимную поддержку на многосторонних платформах.
Стороны также обсудили текущую ситуацию в области региональной безопасности на Ближнем Востоке и вновь подчеркнули важность совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе», – говорится в публикации МИД АР.
Pleased to meet General Sultan bin Mohammed Al Nomani, Minister of the Royal Office of #Oman.
We had a constructive exchange on deepening Azerbaijan–Oman ties, highlighting cooperation in trade, investment, tourism, education & humanitarian fields.
We underlined the importance… pic.twitter.com/UgAKlBwGRw — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) October 29, 2025