Байрамов обсудил сотрудничество с министром королевской канцелярии Омана - ФОТО

В рамках своего официального визита в Оман министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром королевской канцелярии этой страны генералом Султаном бин Мухаммадом Аль-Нумани.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на страницу внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Обсуждения были сосредоточены на текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Оманом, с акцентом на торговлю, инвестиции, образование, туризм и гуманитарную сферу.

Стороны вновь подтвердили важность активного участия в деятельности международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения, а также договорились продолжать оказывать взаимную поддержку на многосторонних платформах.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в области региональной безопасности на Ближнем Востоке и вновь подчеркнули важность совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе», – говорится в публикации МИД АР.