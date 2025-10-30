Париж приветствует снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению - Министр

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро снова подтвердил полную поддержку Парижем нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и динамики, запущенной на саммите в Вашингтоне 8 августа.

Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Азербайджане.

«Развитие региональной связанности и открытие границ - в рамках уважения к территориальной целостности и суверенитету государств - позволит превратить Южный Кавказ в пространство мира и процветания ради благосостояния населения региона. Министр приветствовал недавние шаги в этом направлении, в том числе объявление Азербайджана об устранении ограничений на транзит товаров в Армению», - сказано в сообщении, размещенном на официальном аккаунте посольства в соцсети X.

О снятии Азербайджаном всех ограничений на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, заявил Президент Ильхам Алиев.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - сказал глава Азербайджанского государства в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, 21 октября в Астане.