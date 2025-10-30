В Турции арестованы топ-менеджеры компании Türkiye Petrolleri

В Турции арестованы три топ-менеджера компании Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ.

Расследование, в рамках которого произведены аресты, началось после того, как выяснилось, что объемы топлива, заявленные компанией в Энергетическое регулирующее агентство Турции (EPDK), оказались на 18 476 тонн меньше, чем данные нефтеперерабатывающего завода.

Недостача была обнаружена на складах в Анталье (4 009 тонн) и Хатае (14 467 тонн).

Председатель совета директоров компании и еще один топ-менеджер находятся за границей.

Источник: TRT Haber