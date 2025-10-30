В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

В Товузском районе уволили няню, применившую насилие в отношении ребенка в одном из детских садов около двух лет назад.

Об этом Report сообщили в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Реакция последовала после распространения в соцсетях видео из детского сада № 2 города Говлар, на котором зафиксировано недопустимое обращение с ребенком.

Проверка показала, что инцидент произошел примерно два года назад. С учетом недопустимости подобных действий, сотрудница, запечатленная на видеозаписи, сегодня решением руководства освобождена от занимаемой должности.