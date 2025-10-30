Существенных препятствий для открытия армяно-турецкой границы нет, заявляет Пашинян

Существенных препятствий для открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений между двумя странами на сегодняшний день нет.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 8-м Парижском форуме мира.

По словам премьера, между Арменией и Турцией уже сформировался позитивный диалог, а процесс нормализации развивается поступательно.

«Я думаю, что это произойдет, но насколько быстро — другой вопрос. Мы приближаемся к этапу, когда у нас будут полноценные дипломатические отношения, открытые границы, экономическое и политическое сотрудничество, и мы станем нормальными соседями», — отметил Пашинян.

Глава армянского правительства в очередной раз подчеркнул, что вопрос установления отношений и открытия границы является вопросом времени.

Источник: Sputnik Армения