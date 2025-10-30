Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что КНР согласилась начать процесс приобретения энергоносителей США, может состояться очень большая закупка нефти и газа с Аляски.
"Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что глава минэнерго США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергам и американские энергетические команды встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой энергетической сделки.
Источник: РИА Новости
162