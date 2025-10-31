 В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Феликс Вишневецкий16:35 - Сегодня


Азербайджанское здравоохранение переживает период исторического развития.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на совместное сообщение Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Центральной клиники, в котором отмечается следующее:

«Благодаря последовательным, системным и масштабным реформам, проводимым по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, система здравоохранения страны вступила в новый этап прогресса. Проекты, инициированные и поддержанные Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, внесли значительный вклад в многопрофильное развитие сектора»

Подчеркивается, что в Координационный центр по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики поступила информация о диагностировании смерти мозга у пациента, проходившего лечение в 3-й Городской клинической больнице. Координационный центр оперативно организовал и скоординировал процесс донорства органов и трансплантации.

После подтверждения диагноза смерти мозга семья умершего проявила высокий пример гуманизма и дала согласие на донорство органов - таким образом, впервые на Кавказе была выполнена трансплантация сердца от посмертного донора.

Операция по пересадке сердца была успешно проведена в Центральной клинике специализированной медицинской командой под руководством главного врача, профессора Кямрана Мусаева. Сердце посмертного донора было пересажено жителю Товузского района (2006 г.р.).

«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выражает глубокую благодарность родственникам донора за их благородный поступок, а также признательность медицинским специалистам, профессионально выполнившим свою работу, и желает им дальнейших успехов», - отмечается в совместном заявлении.

