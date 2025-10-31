Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор изменит Южный Кавказ, принесет процветание и сотрудничество

Зангезурский коридор обладает потенциалом изменить транспортную карту Евразии.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Конгресс-центре города Зангилан.

«Мы считаем, что Зангезурский коридор может принести значительные преимущества не только нашему региону, но и более широкому евразийскому пространству. Этот коридор обладает потенциалом изменить транспортную карту Евразии, укрепить благосостояние, сотрудничество и взаимодействие. В этом процессе Южный Кавказ, включая Азербайджан, приобретёт особое внимание и значение. Как мы обсуждали, ранее Зангилан считался одной из удалённых районов Азербайджана, но теперь он превращается в одну из стратегических и центральных территорий, расположенных в точке пересечения коридоров Восток–Запад и Север–Юг. Азербайджан играет ключевую роль в строительстве и развитии этих маршрутов, стараясь максимально быстро завершить свою часть.

После освобождения Зангилана и других районов мы начали масштабные работы по восстановлению и реконструкции в регионе Карабах–Восточный Зангезур, включая создание транспортной и связующей инфраструктуры. Уже строятся дороги, магистрали и железные дороги. Для нас эти связующие линии — коридоры, дороги и железные дороги — не просто место строительства и асфальт, это сама цивилизация.

Дороги на протяжении тысячелетий меняли ход истории человечества, и мы уверены, что сегодняшние дороги, которые мы строим, изменят весь регион Кавказа, объединят разные районы и принесут процветание и сотрудничество. Азербайджан с нетерпением ожидает полной трансформации региона вдоль этих маршрутов и намерен внести вклад в развитие всех стран Южного Кавказа. Ещё раз благодарю каждого из вас за то, что присоединились к этой поездке», - отметил Хикмет Гаджиев.

Источник: АПА