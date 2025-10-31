Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Вашингтонский саммит лидеров Азербайджана и Армении при участии президента США оказал политическую поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Конгресс-центре города Зангилан для представителей аккредитованного в республике дипкорпуса.

Х.Гаджиев подчеркнул, что основной целью данного саммита было обеспечение мира: «Наша цель заключалась в достижении мира. Мы также благодарны администрации США, Президенту Трампу и всей его команде за политическую поддержку процесса продвижения мира».

Помощник президента отметил, что Азербайджан и Армения находятся в процессе установления мира:

«В настоящее время Армения и Азербайджан учатся жить в мирных условиях, потому что после обретения независимости обе страны не знали, что такое мир. Тем не менее, мы находимся в процессе установления мира. Объявить войну очень просто, так как речь идёт о крови, разрушениях и всех этих ужасных вещах. Однако установить мир в этот период и привыкнуть жить в мирных условиях крайне сложно», — подчеркнул Гаджиев.

На брифинге Хикмет Гаджиев подчеркнул глубину мирного процесса, важность обеспечения устойчивой стабильности в регионе и необходимость продолжения сотрудничества с международными партнёрами в этом направлении.

