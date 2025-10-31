 Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

First News Media16:15 - Сегодня
Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Вашингтонский саммит лидеров Азербайджана и Армении при участии президента США оказал политическую поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Конгресс-центре города Зангилан для представителей аккредитованного в республике дипкорпуса.

Х.Гаджиев подчеркнул, что основной целью данного саммита было обеспечение мира: «Наша цель заключалась в достижении мира. Мы также благодарны администрации США, Президенту Трампу и всей его команде за политическую поддержку процесса продвижения мира».

Помощник президента отметил, что Азербайджан и Армения находятся в процессе установления мира:

«В настоящее время Армения и Азербайджан учатся жить в мирных условиях, потому что после обретения независимости обе страны не знали, что такое мир. Тем не менее, мы находимся в процессе установления мира. Объявить войну очень просто, так как речь идёт о крови, разрушениях и всех этих ужасных вещах. Однако установить мир в этот период и привыкнуть жить в мирных условиях крайне сложно», — подчеркнул Гаджиев.

Объявить войну очень просто, если не задумываться о крови, разрушениях и всех этих ужасных последствиях.

На брифинге Хикмет Гаджиев подчеркнул глубину мирного процесса, важность обеспечения устойчивой стабильности в регионе и необходимость продолжения сотрудничества с международными партнёрами в этом направлении.

Источник: АПА

Поделиться:
318

Актуально

Политика

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Общество

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Общество

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Общество

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Политика

Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор изменит Южный Кавказ, принесет процветание и сотрудничество

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Временный поверенный США поделилась впечатлениями о реализуемых проектах в Зангилане

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

РЖД решают вопросы по транзиту товаров из РФ в Армению через Азербайджан - ВИДЕО

«Это было потрясающе»: Трамп рассказал, как Путин оценил его роль в урегулировании между Азербайджаном и Арменией - ВИДЕО

Оверчук: Россия отмечает прогресс в создании азербайджанского отрезка коридора Север-Юг

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Последние новости

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Сегодня, 18:31

Бакинская инициативная группа прекратила свою деятельность в связи с французскими заморскими территориями?

Сегодня, 18:15

В мегалотерее Bakcell разыгран четвёртый автомобиль!

Сегодня, 18:00

В Турции вынесен суровый приговор виновным в пожаре на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек

Сегодня, 17:34

Ахмед Аш-Шараа отчитал сирийских чиновников за показную роскошь

Сегодня, 17:31

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Сегодня, 17:28

Еще два маршрута столицы переходят на современные автобусы

Сегодня, 17:26

Эрдоган надеется, что вскоре Россия и Украина найдут компромиссы для мира

Сегодня, 17:24

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Сегодня, 17:15

Самир Багиров впервые за долгое время появился в эфире и назвал причину затяжной депрессии – ВИДЕО

Сегодня, 17:05

Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор изменит Южный Кавказ, принесет процветание и сотрудничество

Сегодня, 16:45

В Азербайджане впервые пересажено сердце от посмертного донора

Сегодня, 16:35

Помощник Президента: Азербайджан и Армения учатся жить в мирных условиях

Сегодня, 16:15

В этом направлении будут курсировать современные автобусы

Сегодня, 16:05

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Челси» в Баку продано более 27 тысяч билетов

Сегодня, 15:50

Ранее судимый за торговлю людьми пойман с наркотиками

Сегодня, 15:40

Благотворительная акция «Доля Победы» от Red Hearts

Сегодня, 15:36

Временный поверенный США поделилась впечатлениями о реализуемых проектах в Зангилане

Сегодня, 15:10

Великое возвращение: Семьям, прибывшим в село Хыдырлы Агдамского района, вручили ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:02

От преступлений к ответственности. Азербайджан разоблачает колониальное наследие Бельгии

Сегодня, 15:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10