Хикмет Гаджиев знакомит представителей дипкорпуса с развитием Восточно-Зангезурского региона

По поручению президента Азербайджана 31 октября началась поездка руководителей аккредитованных в стране посольств и международных организаций в Джебраильский и Зангиланский районы.

В состав делегации, сопровождаемой помощником Президента АР, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым вошли более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций.

В ходе поездки дипломаты наглядно ознакомятся с ходом восстановительных и реконструкционных работ в рамках программы Великого возвращения.

Также представители дипкорпуса будут проинформированы о проекте Зангезурского коридора, призванного повысить стратегическую значимость региона, в том числе с работами по строительству железной дороги и автомобильной магистрали на территории поселка Агбенд.

Иностранным дипломатам будут показаны и ключевые инфраструктурные объекты, в частности, животноводческий комплекс Dost Agropark, железнодорожную станцию Хакяри, проходящую через Зангиланский район, а также городские жилые кварталы, школы, детские сады, мечеть.

Таким образом, они смогут ближе ознакомиться с масштабом работ по социально-экономическому возрождению региона, потенциалом его поступательного развития.

Это уже 20-й по счету визит представителей дипломатического корпуса в освобожденные территории, организованный по поручению Президента Азербайджана.