Иран начал строительство АЭС на севере страны

Иран запустил проект по строительству очередной АЭС в северной провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю.

Об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Огромными усилиями мы смогли начать проект строительства атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли", - приводит его слова пресс-служба ОАЭИ.

По словам Эслами, будут построены еще несколько атомных электростанций, чтобы суммарно достичь производства 20 тыс. МВт электроэнергии - цели, которая была поставлена верховным лидером исламской республики. "На основании планов в разных частях страны атомные электростанции будут построены таким образом, чтобы стабильная и чистая ядерная энергетика могла обеспечить необходимую электроэнергию", - указал он. Как отметил глава ОАЭИ, в повестку также включен вопрос завершения возведения АЭС в провинции Хузестан, которое было начато еще до Исламской революции 1979 года.

Источник: ТАСС