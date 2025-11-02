Кремль не видит необходимости в оперативной встрече Путина с Трампом

Кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не быстрой организацией встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Это заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности оперативной подготовки очных контактов руководителей двух стран.

По словам представителя Кремля, необходимости в таком саммите сейчас нет.

"В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования", - заметил Песков.

Президенты России и США договорились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней по итогам разговора 16 октября. Однако 23 октября Трамп заявил о переносе такого саммита на неопределенный срок, поскольку, по словам американского лидера, в назначенные даты ему не удастся добиться "того, что нужно".