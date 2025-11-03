 В Армении отец задушил трехлетнего сына | 1news.az | Новости
Армения

В Армении отец задушил трехлетнего сына

First News Media13:08 - Сегодня
Трехлетнего Тиграна Ованесова, которого на протяжении недели разыскивали в Армении, убил его собственный отец.

Об этом заявила министр внутренних дел Арпине Саркисян, представляя предварительные данные расследования, передают армянские СМИ.

По версии следствия, в день происшествия мальчик и его старший брат вышли из дома и во дворе столкнулись с отцом. Между мужчиной и детьми, судя по всему, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил младшего сына.

Пятилетний брат Тиграна имеет проблемы со здоровьем и не может полноценно давать показания.

Однако, как отметила министр, специалисты зафиксировали его реакции, которые помогли следствию восстановить последовательность событий.

Саркисян добавила, что отец ранее упоминал о семейных конфликтах. Установлено также, что мужчина, пытаясь скрыть следы преступления, несколько раз перемещал тело ребенка.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, 2 ноября около 15:00 спасатели обнаружили тело Т.О. (2022 г.р.) в поле неподалеку от населённого пункта Цапатах. Ребенка искали с 27 октября.

