Глава МВД Армении рассказала о работе по либерализации визового режима с ЕС

Ведется активная работа по либерализации визового режима Армении с ЕС, сообщила министр внутренних дел республики Арпине Саркисян

«На этой неделе нам будет передан План действий по либерализации визового режима с ЕС. Мяч окажется на стороне Армении. Будет уточнен список мероприятий, которые Армения должна будет выполнить», - сказала Саркисян в ходе обсуждения проекта госбюджета 2026 года в парламенте.

Она отметила, что эти действия укладываются в рамки реформ, планируемых Арменией, первым из которых является внедрение биометрической системы паспортов и удостоверений личности.

Источник: Новости-Армения