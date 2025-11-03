 Глава МВД Армении рассказала о работе по либерализации визового режима с ЕС | 1news.az | Новости
Армения

Глава МВД Армении рассказала о работе по либерализации визового режима с ЕС

First News Media13:15 - Сегодня
Ведется активная работа по либерализации визового режима Армении с ЕС, сообщила министр внутренних дел республики Арпине Саркисян

«На этой неделе нам будет передан План действий по либерализации визового режима с ЕС. Мяч окажется на стороне Армении. Будет уточнен список мероприятий, которые Армения должна будет выполнить», - сказала Саркисян в ходе обсуждения проекта госбюджета 2026 года в парламенте.

Она отметила, что эти действия укладываются в рамки реформ, планируемых Арменией, первым из которых является внедрение биометрической системы паспортов и удостоверений личности.

Источник: Новости-Армения

