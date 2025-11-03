 Турция под эгидой ОИС запускает программу поддержки Сирии | 1news.az | Новости
Турция под эгидой ОИС запускает программу поддержки Сирии

First News Media13:35 - Сегодня
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция под эгидой Организации исламского сотрудничества (ОИС) запускает программу поддержки Сирии и ее государственных институтов.

"Наш главный приоритет - восстановление нашего соседа, Сирии, и ее скорейшее возвращение к прежнему состоянию. С этой целью мы сегодня запускаем специальную программу поддержки Сирии под эгидой Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС. Эта программа будет способствовать укреплению кадрового и институционального потенциала и позволит нам оказывать поддержку Сирии в таких областях, как образование, ротация экспертов, оценка потребностей и подготовка технико-экономических обоснований. Уверен, что страны - члены ОИС внесут неоценимый вклад в реализацию программы", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на заседании комитета ОИС.

Турецкий лидер отметил, что "санкции являются серьезным препятствием для экономического развития Сирии, но они постепенно снимаются благодаря совместным усилиям" арабских и мусульманских стран. "На данном этапе мы призываем частный сектор направлять инвестиции в сирийский регион. Интеграция с региональными экономиками принесет ощутимые выгоды как самой Сирии, так и всему нашему региону. Жизненно важно также сосредоточить внимание на реализации транспортных проектов, как важнейшей составляющей интеграции", - сказал Эрдоган.

Турция, по его словам, продолжает поддерживать сирийский народ в различных областях - от транспорта и образования до безопасности и торговли, от здравоохранения до социальных услуг. "Сохранение политического единства и территориальной целостности страны, а также поддержка ОИС и исламского мира имеют решающее значение для обеспечения долгосрочного процветания Сирии", - отметил он.

Источник: ТАСС

В мире

