Оперативные действия в воинской части в Эчмиадзине проводит Антикоррупционный комитет - ОБНОВЛЕНО

Оперативные действия в воинской части "химиков" в Эчмиадзине проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в Антикоррупционном комитете.

Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе Комитета.

Ранее газета "Грапарак" сообщала, что СНБ Армении проводит операцию в воинской части "химиков" в Эчмиадзине. По данным издания, еще с ночи сотрудники СНБ находятся в воинской части, некоторые военнослужащие, в том числе высокопоставленные, доставлены в правоохранительные органы.

"Сообщение о предполагаемом преступлении из военной полиции было направлено в Антикоррупционный комитет, где ему был дан ход в установленном законом порядке", – отметили в Комитете.

В ведомстве добавили, что при необходимости будет дана дополнительная информация.

11:57

Отметим, что уголовное дело, связанное с этой воинской частью, получило широкий общественный резонанс.

По нему проходят бывший замглавы Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Андраник Макарян и еще ряд военных.

По версии следствия, Макарян отвечал за организацию боевых действий в районе Ковсакана (Зангелан), которые велись в октябре 2020 года.

Находившееся в его подчинении подразделение в составе 62 человек (из воинской части "химиков") 21 октября попало в окружение и вступило в бой с азербайджанскими ВС. Оставшись без подкрепления, попавшая в окружение группа была почти полностью уничтожена. Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд.