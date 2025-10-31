Оперативные действия в воинской части в Эчмиадзине проводит Антикоррупционный комитет - ОБНОВЛЕНО
Оперативные действия в воинской части "химиков" в Эчмиадзине проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в Антикоррупционном комитете.
Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе Комитета.
Ранее газета "Грапарак" сообщала, что СНБ Армении проводит операцию в воинской части "химиков" в Эчмиадзине. По данным издания, еще с ночи сотрудники СНБ находятся в воинской части, некоторые военнослужащие, в том числе высокопоставленные, доставлены в правоохранительные органы.
"Сообщение о предполагаемом преступлении из военной полиции было направлено в Антикоррупционный комитет, где ему был дан ход в установленном законом порядке", – отметили в Комитете.
В ведомстве добавили, что при необходимости будет дана дополнительная информация.
11:57
Служба национальной безопасности Армении проводит операцию в воинской части "химиков" в Эчмиадзине, сообщает газета "Грапарак".
По данным издания, еще с ночи сотрудники СНБ находятся в воинской части, некоторые военнослужащие, в том числе высокопоставленные, доставлены в правоохранительные органы. С чем связан "визит" СНБ, не сообщается.
Отметим, что уголовное дело, связанное с этой воинской частью, получило широкий общественный резонанс.
По нему проходят бывший замглавы Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Андраник Макарян и еще ряд военных.
По версии следствия, Макарян отвечал за организацию боевых действий в районе Ковсакана (Зангелан), которые велись в октябре 2020 года.
Находившееся в его подчинении подразделение в составе 62 человек (из воинской части "химиков") 21 октября попало в окружение и вступило в бой с азербайджанскими ВС. Оставшись без подкрепления, попавшая в окружение группа была почти полностью уничтожена. Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд.