Эрдоган обсудит в Стамбуле возобновление переговоров по Украине

Ситуация вокруг украинского конфликта и инициативы Турции по возобновлению переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле станут одной из тем заседания кабинета министров, которое в понедельник пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом.

"Вопрос урегулирования конфликта в Украине постоянно находится в центре внимания господина президента.

Текущая ситуация и инициативы по возобновлению стамбульских переговоров будут обсуждены на сегодняшнем заседании кабинета министров", - отметил собеседник агентства.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Украине тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.