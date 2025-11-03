 В МВД напомнили, как не стать жертвой онлайн-мошенников | 1news.az | Новости
В МВД напомнили, как не стать жертвой онлайн-мошенников

Феликс Вишневецкий10:15 - Сегодня
В МВД напомнили, как не стать жертвой онлайн-мошенников

Никогда не сообщайте посторонним данные своей банковской карты, такие как PIN-код, CVV, пароли, SMS-коды и другие сведения.

Ни один сотрудник банка или какой-либо организации никогда не имеет права требовать у вас эту информацию, об этом говорится в обращении МВД к гражданам.

В обращении подчеркивается, что фразы вроде «Мы из банка, срочно назовите код», «Для получения скидки перейдите по ссылке», «Необходимо срочно подтвердить данные», «Ваш номер выиграл купон, введите полученный код», «Карта будет заблокирована, пройдите по ссылке для подтверждения», «На ваш счёт поступили деньги, введите данные для зачисления», «На ваше имя оформлен кредит, отправьте код для отказа», являются уловками, служащими целью завладеть личной информацией, а затем и средствами граждан.

Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не разглашать личные данные в социальных сетях или мессенджерах, ведь иногда достаточно одного сообщения, чтобы вас обманули, и одного клика, чтобы лишиться своих денег.

«Призываем при малейших подозрениях немедленно связываться с банком или обращаться в МВД по номеру 102», - отмечают в МВД.

