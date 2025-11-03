Путин хочет вести бизнес с США, предположил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин хочет вести с Соединенными Штатами бизнес.

Он считает, что это желание может принудить Москву закончить войну в Украине в ближайшие месяцы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В ходе интервью Трамп в очередной раз подчеркнул, что он «унаследовал» от Джо Байдена войну России против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.

«Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: «Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами», - рассказал Трамп.

В ответ на это ведущая спросила, почему это не работает с Путиным в ситуации с войной в Украине, на что лидер США сказал, что, по его мнению, работает.

«Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает - из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России - и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится», - сказал Трамп.

Также журналистка спросила, как он считает, удастся ли им договориться за пару месяцев (вероятно, имея в виду окончание войны в Украине, чтобы приступить к бизнес-сотрудничеству). Ответ президента США был положительным: «Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, сработало с Пакистаном, и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран».