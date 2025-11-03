Армения в 2023-2024 годах заключила с Францией контракты на поставку вооружений на сумму 274,5 млн. евро

В 2023–2024 годах Армения подписала с Францией контракты на поставку вооружений на сумму более 274 миллионов евро.

Об этом говорится в докладе, представленном министерством обороны Франции парламенту страны, передает aravot.

В документе минобороны Франции отмечается, что в рамках диверсификации сотрудничества в оборонной сфере Армения решила обратиться за поддержкой к Франции с целью укрепления своих возможностей и обеспечения безопасности населения. Согласно докладу, до 2022 года Франция фактически не поставляла Армении вооружения, однако в 2023–2024 годах были заключены многочисленные контракты на вооружение сухопутных войск. Также находятся на стадии обсуждения различные проекты в сфере армянской оборонной промышленности.