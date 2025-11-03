В суд подано ходатайство об аресте брата и племянника Гарегина II

Орган следствия обратился в суд общей юрисдикции Армавирской области с ходатайством об аресте брата и племянника Католикоса всех армян Гарегина II – 68-летнего Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна.

Как сообщил адвокат Ара Зограбян в соцсети, заседание под председательством судьи Артака Бабаханяна должно начаться через некоторое время, сообщают армянские СМИ.

По его словам, правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного преследования на основании показаний одного человека.

Ранее Зограбян сообщил, что следственный орган решил задержать брата и племянника Католикоса всех армян. На них было подано заявление о преступлении: член прозападной партии "Республика", кандидат в главы общины Вагаршапат Арутюн Мкртчян обвинил Геворка и Амбарцума Нерсисянов в "хулиганстве и препятствовании агиткампании".