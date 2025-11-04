Продолжаются мониторинги по борьбе с незаконным забоем животных - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности продолжает мониторинги по борьбе с незаконным забоем животных в стране.

В рамках исполнения Распоряжения Президента от 11 июня 2018 года «О регулировании деятельности по забою животных» Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) совместно с соответствующими государственными органами продолжает систематические мониторинги и контрольные мероприятия, направленные на предотвращение случаев забоя животных в непредусмотренных для этого местах - на улицах, обочинах дорог и в других местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

В рамках проводимых мероприятий за период с начала текущего года по 3 ноября по всей республике были проведены мониторинги в 4748 пунктах забоя животных и магазинах по продаже мяса, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По итогам проверок в отношении 712 объектов были приняты административные меры, а в 67 случаях демонтированы незаконно установленные установки для забоя животных (в 11 случаях оборудование было установлено повторно).

Кроме того, в 1276 случаях было выявлено несоблюдение требований по хранению мяса в холодильных установках, а в 1297 случаях - реализация мяса без ветеринарных документов. В связи с этим были выданы обязательные предписания об устранении нарушений.