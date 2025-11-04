Илон Маск предложил бороться с глобальным потеплением с помощью ИИ

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск представил новую идею в области климатических технологий, предложив использовать искусственный интеллект и орбитальные спутники для смягчения последствий глобального потепления.

В публикации на платформе X предприниматель заявил, что крупная группировка спутников, работающих на солнечной энергии и управляемых искусственным интеллектом, сможет регулировать количество солнечной радиации, поступающей на Землю. По его словам, такие системы могли бы «вносить незначительные коррективы» в поток солнечной энергии, тем самым предотвращая дальнейшее повышение глобальной температуры.

Маск не уточнил, на какой стадии находится эта идея и ведутся ли какие-либо конкретные исследования в данном направлении. Однако его предложение вызвало интерес среди специалистов в области климатической инженерии, где уже давно обсуждаются концепции контроля солнечного излучения — так называемого солнечного геоинжиниринга.

Источник: TheTimes

Джамиля Суджадинова