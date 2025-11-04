«Пятая колонна» без хозяина: Крах управляемой оппозиции

Когда рушится система лицемерия, становится видно, кто кем был на самом деле.

После отстранения Рамиза Мехтиева от должности главы Администрации Президента Азербайджана и ослабления его теневой сети политический ландшафт Азербайджана изменился кардинально: вместе с ним исчезли и «революционеры», митинги, громкие лозунги.

Исчезло то, что годами питалось искусственно, из внешних источников, через гранты, схемы и подрывную пропаганду. Эти силы не просто спорили с властью - они спорили с самой идеей Азербайджанской государственности. Они не верили в Армию, не верили в Победу.

Многие из тех, кто громче всех говорил о «свободе», критиковал власти, на деле были заложниками чужой воли. Это проявилось особенно ярко в преддверии Отечественной войны. Представители этой псевдооппозиции - ПНФА, «Мусават», а также групп, прикрывающихся либеральной или псевдодемократической риторикой, в 2018–2020 годах активно утверждали, что Азербайджан не способен вернуть свои земли.

Оппозиционные лидеры, в частности, Али Керимли, Иса Гамбар и подобные им пытались насадить обществу пораженческие настроения. Эти невежественные «идеологи» стремились убедить народ в необходимости «освободительной революции» - лживо утверждая, что якобы это единственный путь к освобождению Карабаха.

Их многолетняя риторика - «власть не хочет и не способна вернуть Карабах», «Азербайджан никому не известен», «у страны нет союзников», «Азербайджан изолирован и одинок», «армия в упадке» - удивительным образом перекликалась с нарративами армянской стороны.

Даже когда в результате успешного контрнаступления Азербайджанской армии в 2020 году армянские оккупационные силы были разгромлены доблестными, самоотверженными и с точки зрения военного искусства поистине уникальными азербайджанскими воинами, а спустя три года, осенью 2023-го, наша победоносная армия провела блестящую антитеррористическую операцию, полностью очистив Карабах от сепаратистской хунты и тем самым окончательно восстановив государственный суверенитет, они пытались омрачить народную радость, принизить свершившееся и поставить под сомнение величие этой исторической Победы. Они не смогли принять реальность.

Вместо того, чтобы признать очевидное - победу Азербайджана и историческую справедливость, они начали ее принижать. Их публичные заявления, посты в социальных сетях, комментарии в интервью сводились к одному: «эта победа не настоящая», «все решено другими», «Азербайджан уступил Москве», «миротворцы в Карабахе - это поражение»… Такого рода высказывания не были спонтанными. Они являлись продолжением той же линии - дискредитировать государство, посеять сомнения, разрушить внутреннее единство, которое стало главным источником силы Азербайджана в годы войны. А ведь именно это единство позволило стране выдержать дипломатическое давление, военные испытания и сохранить политическую стабильность. Оппозиционные деятели же, утратившие политический вес, решили атаковать моральное поле - подорвать веру в смысл Победы. Но азербайджанское общество не поддалось маргиналам. Наоборот, их реакция продемонстрировала, что народ способен распознать вредоносную позицию политических наймитов.

В целом, их роль предельно ясна: это не оппозиция, а пережитки той самой «пятой колонны», долгие годы служившей чужим интересам - не только внешним, но и внутренним, подрывая устои государства изнутри.

Политическая жизнь Азербайджана на протяжении долгого времени существовала в искусственно созданном двоичном измерении. С одной стороны - государство, созидавшее институты, армию, инфраструктуру, дипломатические связи и национальную идею, а с другой - группы, изображавшие «борьбу за демократию», но на деле питавшиеся с чужих рук. Именно в эпоху Рамиза Мехтиева возникла эта система управляемого конфликта, где часть так называемой оппозиции существовала не как альтернатива, а как инструмент влияния. Они не создавали - они симулировали. Их цель состояла в том, чтобы тормозить развитие общества, удерживать его в состоянии перманентного недовольства и зависимости от внешних сигналов.

Когда Мехтиев ушел, эта система рухнула, как карточный домик. Без административного ресурса, без прикрытия и без координации из единого центра ПНФА и «Мусават» оказались лишены своего главного капитала - иллюзии востребованности. Ведь на деле они не были массовыми партиями, а представляли собой небольшие клубы политических люмпенов, которые много лет жили за счет западных грантов и участия в «проектной оппозиции» Мехтиева. Как только этот поток иссяк, исчезли и их лозунги, и их аудитория. Митинги, которые раньше с помпой анонсировались как «последний шанс народа», внезапно прекратились. Пропала энергия - потому что не было уже того, кто эту энергию подпитывал.

Разрушение этой конструкции позволило обществу впервые за долгое время увидеть реальную расстановку сил. Маска была сорвана. Сегодня, спустя пять лет после войны, можно уверенно сказать: те, кто сомневался в победе, проиграли исторически. Но важно понять, что их деятельность не была просто ошибкой оценки или идеологическим разногласием. Это была системная работа против интересов государства, проводившаяся в русле глобальных сценариев дестабилизации, отрабатываемых в разных странах. По одной и той же схеме действовали внешние центры - через псевдолиберальные организации, грантовые сети, «независимые» медиа и оппозиционные партии. Азербайджан, как успешная и суверенная страна в энергетически важном регионе, был для них идеологическим вызовом.

В этой системе Мехтиев играл роль внутреннего посредника - человека, который обеспечивал для внешних партнеров канал влияния на внутренние процессы, а для оппозиции - легитимность и защиту. Эта оппозиция – а на самом деле банальные грантоеды – под видом «гражданского активизма» формировала антипатриотическую повестку, в частности, выступала против Азербайджанской армии, против национальных интересов, против любых шагов, направленных на укрепление государства. А финансировали их те же институты, которые в различные периоды курировали цветные революции в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в постсоветских странах. Фигуры вроде Саманты Пауэр, представителей NED (National Endowment for Democracy), некоторых структур, связанных с администрациями демократов - Обамы и Байдена, открыто заявляли о «необходимости демократических перемен» в Азербайджане.

После ухода Мехтиева все эти каналы были перекрыты. Как по взмаху руки исчезли митинги, ослабла риторика. Деструктивная оппозиция потеряла не только координатора, но и смысл существования. В отсутствие внешней поддержки эти структуры не смогли выжить. Это показало: вся их «борьба» держалась не на идеях, а на зависимости.

Но несмотря на поражение, они не исчезли полностью. Их активность переместилась в медиасферу. Псевдоаналитические порталы, анонимные телеграм-каналы и «независимые эксперты» пытаются вернуть старые нарративы - что Азербайджан якобы находится «в международной изоляции», что «победа не закреплена», что «страна утратила демократический курс». Все это - элементы информационной войны. И важно понимать: цель таких вбросов не в том, чтобы обсуждать будущее, а в том, чтобы разрушить уверенность в настоящем.

Сценарии управляемого хаоса, разыгрывавшиеся в других государствах, всегда начинались с атаки на доверие. Там, где общество начинало сомневаться в собственном государстве, где элита теряла внутреннюю солидарность, туда быстро приходили внешние игроки - под предлогом «помощи» и «демократизации». В Азербайджане этот сценарий не сработал. 44-дневная война объединила народ вокруг государства. Именно поэтому оппозиционные структуры, строившие свою идентичность на критике и отрицании, оказались не у дел.

Тем не менее, их остатки продолжают действовать в виде информационных диверсий, подстрекательских публикаций и попыток интерпретировать каждый внутренний вопрос. Но сегодня азербайджанское общество уже не то, что в 1990-х или в 2000-х годах. Народ, прошедший через испытание войной и одержавший Победу, научился распознавать, где конструктивная критика, а где сознательная провокация.

По сути, вопрос стоит не об идеологическом противостоянии, а о национальной безопасности. Структуры, которые действуют в интересах внешних сил, не имеют права прикрываться словом «оппозиция». Это не альтернатива, а угроза. А их нейтрализация не вопрос политической борьбы, а вопрос сохранения суверенитета. Государство имеет моральное и юридическое право защищать себя от подрывной деятельности, даже если она маскируется под демократию.

Азербайджан за последние годы доказал, что способен побеждать не только на поле боя, но и в идеологическом пространстве. Он сумел выстоять под давлением, сохранить внутреннюю стабильность и укрепить свои позиции в регионе. Это стало возможным благодаря единству народа, армии и руководства страны - тому триединству, которого не понимали и не принимали те, кто когда-то жил за счет сомнений и скандалов.

Сегодня, когда Азербайджан строит новую модель развития, становится очевидно: место тех, кто пытался тормозить историю, на обочине. Их риторика больше не находит отклика. Их лозунги устарели, их «спонсоры» теряют влияние, а общество, однажды почувствовавшее вкус Победы, не позволит больше никому торговать национальными интересами.

Предательство не может быть формой политики. Это осознанный выбор против Родины. Те, кто сделал этот выбор, уже вынесены из общественного сознания как мусор истории. Азербайджан движется вперед - уверенно, независимо, с верой в собственные силы. И никакие «пятые колонны» больше не смогут поколебать этот фундамент.

1news.az