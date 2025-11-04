AQTA выступило с предупреждением к предпринимателям

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) предупреждает предпринимателей о необходимости внедрения системы анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) на предприятиях пищевой отрасли.

Как известно, в соответствии с законом «О безопасности пищевой продукции», субъекты предпринимательства, занимающиеся производством и переработкой пищевых и кормовых продуктов, обязаны внедрять процедуры, основанные на системе анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP), на своих пищевых предприятиях, а также на объектах общественного питания и обслуживания, где осуществляется потребление пищевой продукции, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Согласно закону, указанные требования вступают в силу для крупных субъектов предпринимательства с 30 июня 2024 года, а для средних и малых - с 30 июня 2026 года. Так, начиная с 30 июня 2024 года, в ходе контрольных мероприятий, проводимых AQTA на крупных предприятиях, проверяется состояние внедрения системы HACCP, и в отношении объектов, где она не реализована, принимаются необходимые меры в соответствии с законодательством.

AQTA обращает внимание средних и малых субъектов предпринимательства на то, что внедрение системы HACCP на предприятиях является обязательным. В ходе контрольных мероприятий, проводимых AQTA, будет проверяться состояние внедрения системы HACCP, и в случае выявления несоответствий будут приняты необходимые меры в рамках законодательства.

Внедрение данной системы обеспечивает безопасное производство и переработку пищевых продуктов, а также позволяет выявлять и устранять на этапах производства и обслуживания факторы, которые могут представлять угрозу здоровью потребителей.