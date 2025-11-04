Число заявлений на убежище в Великобритании достигло двадцатилетнего максимума

Великобритания в прошлом году зарегистрировала рекордный рост числа заявлений о предоставлении убежища, самый высокий показатель среди всех европейских стран.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году в стране было подано около 108 тысяч заявлений, что на 28% больше, чем годом ранее, когда их число составляло 84 тысячи.

Таким образом, уровень обращений достиг максимума за последние два десятилетия, с 2002 года, когда власти зафиксировали 103 тысячи заявлений. В отличие от Великобритании, в большинстве стран континентальной Европы, включая Францию и Германию, в 2024 году наблюдалось снижение числа запросов на убежище.

Согласно отчёту ОЭСР, в прошлом году в страну было совершено около 44 тысяч попыток незаконного пересечения границы, в основном через Ла-Манш. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 37 тысяч. Среди просителей убежища наибольшее количество заявителей прибыли из Пакистана (более 10 тысяч человек), Афганистана и Ирана (свыше 8 тысяч).

Британское правительство признало масштаб проблемы и заявило о намерении ускорить реформу миграционной системы. Представитель Министерства внутренних дел отметил, что власти «возмущены уровнем нелегальной миграции» и намерены «устранить стимулы, привлекающие мигрантов», а также упростить процедуру депортации.

Источник: TheTelegraph

Джамиля Суджадинова