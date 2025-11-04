Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева за открытие транзита грузов в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов через свою территорию в Армению.

«Это решение не обсуждалось заранее в таком объеме, мы знали, что существует понимание - придет один поезд, и восприятие было именно так. Заявление президента Азербайджана стало для нас неожиданным», - сказал Пашинян, передает aysor.

По его мнению, это один из случаев, когда из Азербайджана звучит неожиданное, но очень позитивное заявление, что открывает значительные возможности для изменения баланса.

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, заявил ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.