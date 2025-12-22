Звезду сериала «Прослушка» Джеймса Рэнсона нашли мертвым - ВИДЕО

В возрасте 46 лет не стало популярного американского актера кино и телевидения Джеймса Рэнсона («Синистер», «Оно 2», «Прослушка»).

По предварительным данным Дж.Рэнсон совершил самоубийство через повешение - на вероятную причину смерти Джеймса Рэнсона указала медицинская экспертиза, ее назвали в офисе судмедэксперта в Лос-Анджелесе, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

По информации источников, самоубийство актер совершил еще в пятницу, 19 декабря, а нашли обнаружили его в воскресенье 21 декабря - пока неизвестно, почему актер мог совершить самоубийство. Одной из возможных причин называют затянувшуюся депрессию.

Отмечается, что полиция прибыла в его дом по вызову, однако спасти его не удалось - медики лишь констатировали его смерть. После тщательного осмотра, каких-либо признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили - других подробностей смерти актера пока не раскрывают.