Послы Азербайджана и Армении в США обсудили инициативу TRIPP на площадке USACC - ФОТО

First News Media10:48 - Сегодня
Американо-Азербайджанская торговая палата (United States–Azerbaijan Chamber of Commerce - USACC) провела высокоуровневый "круглый стол", посвященный Маршруту Трампа для международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на USACC.

На мероприятии была подчеркнута роль TRIPP в качестве одного из ключевых элементов обновленного стратегического взаимодействия США в Центральной Евразии.

В обсуждении приняли участие послы стран Южного Кавказа и Центральной Азии, высокопоставленные представители правительства США, а также лидеры частного сектора. Участники рассмотрели, каким образом TRIPP может способствовать ускорению развития инфраструктуры, укреплению региональной связности и формированию устойчивого экономического присутствия США вдоль Среднего коридора.

Как сказал специальный посланник по мирным миссиям Госдепартамента США Винай Чавла, парафирование текста мирного согашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при содействии США, открыло историческое окно возможностей.

"Инициатива TRIPP — это то, как мы делаем этот мир прочным, превращая транзитный маршрут в двигатель общего процветания", - заявил он.

По его словам, американские компании и капитал являются неотъемлемой частью этого видения, и нынешняя Администрация США намерена обеспечить им полноценное участие в реализации инициативы.

Участники подчеркнули, что инициатива TRIPP представляет собой новое поколение проектов региональной связности, отличающееся государственно-частной моделью, ориентацией на бизнес и акцентом на долгосрочную коммерческую устойчивость.

Открывая сессию, исполнительный директор USACC Натиг Бахышов отметил, что TRIPP выходит за рамки традиционного понимания транзита, объединяя инвестиции в инфраструктуру, регуляторную координацию и участие частного сектора в рамках единой стратегической концепции. По его словам, TRIPP стал определяющим элементом обновленного взаимодействия США со странами Южного Кавказа и Центральной Азии, впервые за более чем десятилетие предложив рыночные решения в сфере региональной интеграции и связности.

Послы и старшие дипломаты из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Туркменистана и Узбекистана поделились взглядами на то, как инициатива TRIPP может дополнять стратегии развития, раскрывать трансграничные синергии и повышать конкурентоспособность региональных транзитных маршрутов.

"Августовский саммит сыграл историческую роль в продвижении регионального мирного процесса", - заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

"Принципы связности и сотрудничества давно продвигаются Азербайджаном, который уже установил прочные партнерские отношения с Турцией, Грузией и странами Центральной Азии, создавая надежную платформу для дальнейшего развития. Этот импульс реальный, и действовать нужно быстро. Обеспечение успеха TRIPP как ключевого компонента Среднего коридора является крайне важным", - отметил посол.

"Благодаря лидерству Президента Трампа нам удалось создать этот импульс для мира и превратить TRIPP в ключевой элемент нашей региональной стратегии. Участие США поможет превратить эту инициативу в осязаемые выгоды для Южного Кавказа, Центральной Азии и других регионов. Я приветствую конструктивное взаимодействие с нашими азербайджанскими коллегами и тот факт, что обсуждения теперь продвигаются к конкретным проектам развития. Такой практический формат сотрудничества крайне важен для достижения реальных экономических и социальных результатов", - заявил посол Армении в США Нарек Мкртчян.

В ходе обсуждений также была затронута роль американских институтов, включая Международной финансовой корпорации развития США (DFC), в поддержке финансирования проектов, упрощении торговли и снижении инвестиционных рисков.

Представители частного сектора, включая компании Google, Bechtel и Tetra Tech, а также региональные торговые ассоциации, поделились отраслевыми взглядами и отметили растущий интерес американских компаний к торговым и инвестиционным возможностям, открываемым TRIPP и сопутствующими региональными инициативами.

"Круглый стол" завершился общей оценкой того, что TRIPP предоставляет уникальную платформу для согласования стратегических приоритетов США с процессами региональной экономической интеграции, предлагая масштабируемую и коммерчески жизнеспособную модель связности для Южного Кавказа и Центральной Азии. USACC подтвердил свою приверженность продвижению диалога между правительствами, американскими ведомствами и частным сектором для обеспечения успешной реализации TRIPP и ее долгосрочного воздействия.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

