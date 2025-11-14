Пресечена крупная поставка наркотиков: Задержано шесть человек

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД продолжают операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

В ходе очередных мероприятий, проведённых в Абшеронском, Сураханском, Сабунчинском и Хазарском районах, были задержаны ранее судимые Араз Фиридунбейли, Арзу Гусейнов, Нахид Мансимов, Вюсал Алиев, Шамистан Рефили и Адиль Агазаде, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

У задержанных обнаружено 21 килограмм марихуаны, в состав которой были добавлены вредные вещества, а также 600 таблеток метадона.

Установлено, что задержанные вступили в преступную связь с гражданами Ирана, личность которых сейчас расследуется, и получали у них наркотические средства, планируя разместить их в заранее определённых точках с целью последующей продажи.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.