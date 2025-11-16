Хикмет Гаджиев: «Карабах» в исполнении узбекской певицы и музыкальной группы - ВИДЕО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Узбекистан делегаций, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии поделился в соцсети X кадрами концерта в Ташкенте.
На кадрах звучит песня «Карабах» в исполнении узбекской певицы и танцевальной группы.
"Anadır arzulara hər zaman Qarabağ! В исполнении узбекской певицы и музыкальной группы", - отмечено в публикации.
Представляем данную публикацию:
Anadır arzulara hər zaman Qarabağ!
Özbək müğənni və musiqi qrupunun ifasında
Özbəkistan/Daşkənd pic.twitter.com/MbnkBF499K — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 15, 2025
