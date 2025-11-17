Китайская компания представила робота с «человеческой походкой» - ВИДЕО

Китайская компания Xpeng представила своего гуманоидного робота IRON и сообщила, что планирует вывести его на рынок к концу 2026 года.

Разработка длилась семь лет, и на презентации робот уже продемонстрировал плавные движения, максимально приближённые к человеческой походке, включая мягкие, точные «кошачьи» шаги.

Инженеры оснастили IRON сложной системой суставов и датчиков, а также использовали батареи и контроллеры автомобильного уровня. Это должно повысить надёжность и облегчить масштабирование, поскольку компания опирается на собственные производственные стандарты из автопрома.

Xpeng рассматривает робота не как домашнего помощника, а как инструмент для коммерческих задач.

Источник: My Drivers

Джамиля Суджадинова