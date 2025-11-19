Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,
Мой дорогой брат!
Искренне, от всего сердца поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Азербайджана с единогласно принятым решением 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии «О полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии»!
Безусловно, это событие исторического масштаба. Оно знаменует собой превращение Центральной Азии и Азербайджана в единое геополитическое и геоэкономическое пространство и создание таким образом сильного объединения наших народов и государств на основе братства, добрососедства, равноправия и сотрудничества, верного осмысления своих исторических судеб в их неразрывности и неделимости.
Твердо убежден, что принятое решение является абсолютно закономерным, объективно отражая историческую траекторию развития стран Центральной Азии и Азербайджана, их насущные потребности и подлинные интересы.
На протяжении многих веков наши народы объединяло географическое соседство, общие цивилизационные корни, близость культуры, традиций и духовных ценностей. Тем самым был создан уникальный архетип взаимоотношений, который сегодня, в условиях независимости, являет собой мощный фактор в развитии нынешних и будущих континентальных процессов - в политике, экономике, социальной и гуманитарной сферах.
Именно Центральной Азии и Азербайджану суждено быть ключевым звеном в трансконтинентальной многовекторной взаимосвязанности, без которой немыслимо создание сбалансированной, успешной и устойчивой архитектуры современной экономики. Участие Вашей страны в реализации этой величественной цели отныне подкреплено дополнительным твердым политико-правовым фундаментом.
Дорогой брат!
Формат Консультативной встречи выступает в качестве важнейшей платформы, необходимой для обеспечения мира, доверия, согласия, добрососедства и взаимовыгодного партнерства для всех его участников. Горжусь, что у истоков создания такой формы политического взаимодействия стоял Туркменистан. Выдвинутая нашей страной инициатива о создании Консультативной встречи была объявлена и получила полную поддержку более пятнадцати лет тому назад в Узбекистане.
Следующим шагом стала первая официальная Консультативная встреча в Казахстане, где были заложены мировоззренческие основы многостороннего диалога, определены его долгосрочные цели и перспективы.
В последующем встречи проходили по согласованному плану в Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане. На них в доверительной и открытой атмосфере обсуждались важнейшие вопросы внутрирегионального сотрудничества и международной повестки, достигались серьезные решения и договоренности. Время показало правильность создания такого формата, его востребованность и эффективность, соответствие коренным интересам народов и всех без исключения государств-участников.
Новым этапом в развитии взаимопонимания, осознания важности и престижа консультативных встреч стало учреждение Почетного знака глав государств Центральной Азии, первым обладателем которого стал Президент Республики Таджикистан.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Для меня является предметом особой гордости и чести тот факт, что в рамках состоявшейся в августе нынешнего года в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по предложению нашей страны была организована внеочередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Именно на ней Туркменистан выдвинул предложение о том, чтобы Азербайджан присоединился к деятельности консультативных встреч в качестве полноправного члена и тем самым стал важнейшим участником этого формата, еще больше упрочив свои связи и всестороннюю интеграцию в семью братских народов. С огромной радостью констатирую, что эта инициатива была полностью поддержана президентами стран Центральной Азии в Ташкенте, став в высшей степени значимым и перспективным фактом для нашего движения вперед к совместному процветанию.
Я убежден, что присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч с учетом политического авторитета Вашей страны, ее колоссального ресурсного, промышленного, технологического потенциала, достигнутых рубежей в культурной и гуманитарной сферах станет определяющим элементом всестороннего сближения наших стран и народов, стимулом для активного участия в современных тенденциях регионального и международного развития, повышения роли и веса государств Центральной Азии и Азербайджана на глобальной арене как ответственных, сплоченных партнеров, осознающих свою достойную роль и место в мировой системе координат и готовых вместе добиваться поставленных целей.
Ждем Вас, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, как дорого брата и друга на предстоящей в следующем году в Туркменистане 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
Еще раз прошу принять мои самые искренние поздравления!
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной и международной деятельности, a народу братского Азербайджана - мира, счастья, благополучия и процветания!»