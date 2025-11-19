Хачатурян: Открытие коммуникаций превратит Южный Кавказ в логистический центр

Открытие коммуникаций в регионе превратит Южный Кавказ в логистический центр.

Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на брифинге по итогам встречи с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в рамках двухдневного официального визита в Грузию, сообщает грузинский государственный телеканал "Пирвели архи".

Хачатурян отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном вместе с открытием региональных коммуникаций, создаст новые возможности и для стран Персидского залива. Говоря о мирном соглашении, парафированном 8 августа руководителями Армении, США и Азербайджана, Хачатурян отметил важность сотрудничества, основанного на суверенитете, идентичности и взаимном уважении.

Отметим, президент Армении прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом вместе с делегацией, в состав которой входят министр экономики Геворк Папоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян и другие официальные лица.