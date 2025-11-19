Хакан Фидан: Анкара продолжит поддерживать Азербайджан в деле установления мира на Южном Кавказе и в восстановлении Карабаха

Анкара продолжит поддерживать Азербайджан в деле установления мира на Южном Кавказе и в восстановлении Карабаха, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Турция поддерживает исключительные отношения с Азербайджаном на двусторонней и многосторонней платформах. Мы продолжаем действовать в координации и солидарности с нашим союзником - Азербайджаном в усилиях по установлению мира и стабильности в Южном Кавказе, в восстановлении и возрождении Карабаха», - сказал он, выступая в парламенте страны.

«Воля, проявленная 8 августа в Вашингтоне в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также прогресс в процессе нормализации отношений с Арменией, укрепили надежды на долгожданный прочный мир в регионе», - добавил министр.

Выразив удовлетворение «мирным и конструктивным подходом Армении к Турции и Азербайджану», Фидан заявил: «Мы продолжаем диалог с Арменией, которая демонстрирует открытую и заинтересованную позицию в отношении нормализации отношений с нашей страной, и искренне продвигаемся вперед в совместной работе над конкретными шагами, которые могут быть предприняты. Турция с самого начала прилагает усилия для установления мира в Южном Кавказе и создания в регионе общей зоны процветания».

Источник: Anadolu