 Сотни укусов: Мужчина скончался после нападения пчёл в Индии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сотни укусов: Мужчина скончался после нападения пчёл в Индии

First News Media13:15 - 20 / 11 / 2025
Сотни укусов: Мужчина скончался после нападения пчёл в Индии

В индийском городе Дургапур трагически погиб 62-летний Нирмал Дутта, подвергшийся нападению роя пчел.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл, когда мужчина ехал на мотоцикле вместе со своим сыном.

Сначала пчела ужалила сына Дутта, после чего пенсионер остановил мотоцикл и снял шлем. В этот момент на него напал рой, облепив голову и многократно жаля. Позже выяснилось, что число укусов превысило 890. Рой также пытался атаковать сына, который сумел убежать и позвать на помощь.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Дутта скончался в больнице от многочисленных укусов, его сын был выписан спустя несколько дней после медицинского наблюдения.

Источник: The Times of İndia

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
333

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

В мире

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

В Армении арестовали сына экс-мэра Гюмри

В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки

«Игра престолов» возвращается: Джордж Мартин анонсировал продолжение

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Новый отчет о смерти четырех человек в турецком отеле: в образцах пищи, которую употребляла семья Бёджек, не обнаружено вредных веществ

ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФ

На Сергея Маркова завели протокол за то, что он сам на себя не донес

Последние новости

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15

В Баку задержаны две женщины по подозрению в кражах золота и денег

Сегодня, 15:13
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30