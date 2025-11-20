Сотни укусов: Мужчина скончался после нападения пчёл в Индии

В индийском городе Дургапур трагически погиб 62-летний Нирмал Дутта, подвергшийся нападению роя пчел.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл, когда мужчина ехал на мотоцикле вместе со своим сыном.

Сначала пчела ужалила сына Дутта, после чего пенсионер остановил мотоцикл и снял шлем. В этот момент на него напал рой, облепив голову и многократно жаля. Позже выяснилось, что число укусов превысило 890. Рой также пытался атаковать сына, который сумел убежать и позвать на помощь.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Дутта скончался в больнице от многочисленных укусов, его сын был выписан спустя несколько дней после медицинского наблюдения.

Источник: The Times of İndia

Джамиля Суджадинова