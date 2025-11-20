Глава МИД Израиля планирует посетить Баку

В Израиле состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и главы МИД Израиля Гидеона Саара.

Об этом израильский министр написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, укрепление двусторонних и экономических связей между Азербайджаном и Израилем, а также план Трампа по Газе.

«Израильский туризм в Азербайджане значительно вырос в 2025 году, и мы продолжим его продвигать. С нетерпением жду визита в Баку. Мы будем и дальше укреплять наши тесные отношения», - написал Саар.