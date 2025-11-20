Эрдоган: Турция принимает бескомпромиссные меры против навязывания извращенных движений наподобие ЛГБТ

Турция принимает бескомпромиссные меры против навязывания гендерной нейтральности и извращенных движений наподобие ЛГБТ.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на симпозиуме по вопросам семьи, культуры и искусства» в Бештепе.

«Мы принимаем необходимые меры против навязанных идей гендерной нейтральности и извращенных течений, таких как ЛГБТ, и не допускаем ни малейшего снисхождения, халатности или расслабленности», - сказал он.

Президент назвал снижение уровня рождаемости «громким сигналом тревоги за наше будущее», и отметил, что государство увеличит финансовую поддержку молодым людям, вступающим в брак: «С начала нового года мы будем предоставлять более высокие суммы поддержки нашим молодым людям, вступающим в брак. Мы также придали новый импульс выплатам при рождении детей».

Источник: Anadolu