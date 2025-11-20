Армения убеждала США возобновить диалог с Грузией

Армения убеждала своих партнеров в Соединенных Штатах в необходимости некоторого возобновления диалога с Грузией, учитывая возможные выгоды Грузии в контексте разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, отвечая на вопрос о том, как связаны визит делегации во главе с заместителем госсекретаря США Элисон Хукер в Ереван и визит представителя Госдепартамента США Джонатана Асконаса в Тбилиси, передают армянские СМИ. Костанян подчеркнул, что представители США, находившиеся в эти дни в Тбилиси, также координировали свои обсуждения с Арменией. «Мы обсуждали с Грузией возможности того, как Тбилиси также мог бы выиграть от разблокировки коммуникаций. Добавлю еще один момент: мы сами убеждали наших партнеров в Соединенных Штатах и ​​говорили об этом довольно давно, что необходимо в какой-то мере возобновить диалог с Грузией, и мы очень рады, что эти обсуждения состоялись», — подчеркнул Костанян.