Станет ли Турция хозяйкой COP31?

На климатической конференции COP30, которая сейчас проходит в Бразилии, участники приблизились к решению вопроса о месте проведения следующего заседания Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

После нескольких месяцев переговоров, сложных консультаций и обмена политическими сигналами, похоже, сформировался компромисс, который устраивает страны соответствующей региональной группы ООН.

Согласно правилам ротации, право провести COP31 в 2026 году принадлежит группе стран Западной Европы и других государств, куда входят Австралия, Турция и ряд европейских членов.

Однако никто из претендентов не был готов уступить, а отсутствие консенсуса грозило тем, что встреча вновь пройдёт в немецком Бонне, месте расположения секретариата климатического органа ООН.

Напряжённость разрешилась после того, как Австралия отозвала собственную заявку и согласилась поддержать Турцию. Канберра выдвинула встречное условие: ведущую роль в переговорах после завершения COP30 должен получить министр по климату Австралии Крис Боуэн.

Премьер-министр Энтони Албанезе назвал достигнутый компромисс «выдающимся результатом», подчеркнув, что вопросы Тихоокеанского региона будут оставаться в центре внимания глобальной климатической повестки.

Турция, которая предложила провести COP31 в Анталье, настаивала, что имеет все основания стать принимающей стороной. И также напомнила, что в 2021 году добровольно воздержалась от проведения встречи, позволив Великобритании организовать саммит в Глазго.

Теперь предложенный компромисс должен быть официально ратифицирован более чем 190 государствами-участниками, присутствующими на COP30.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова