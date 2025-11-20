В YouTube появится раздел «Сообщения» для обмена роликами

YouTube начал эксперимент, который позволит пользователям обмениваться видеороликами и обсуждать их напрямую в мобильном приложении.

Новая функция распространяется на все виды контента платформы, такие как стандартные видео, Shorts и прямые трансляции.

По словам Google, пользователи сохранят возможность делиться видео через сторонние приложения, как это происходило раньше. В то же время отправленные сообщения могут проверяться автоматически на соответствие правилам сообщества, особенно если содержат потенциально опасный или вредоносный контент.

В приложении появится раздел «Сообщения». Для обмена роликом нужно отправить приглашение через значок уведомлений. Получатель сможет принять или отклонить запрос, после чего обмен видео и сообщениями будет происходить внутри YouTube. Приглашение действует семь дней с момента отправки.

На текущем этапе тест доступен только ограниченной группе пользователей старше 18 лет в Ирландии и Польше.

Компания не уточняет, когда эксперимент может быть расширен на другие регионы или станет доступен широкой аудитории.

Источник: Youtube

Джамиля Суджадинова