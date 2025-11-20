Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по жертвам удара в Тернополе - ФОТО

Посольство Украины в Азербайджане объявило о запуске онлайн-книги соболезнований в память о погибших в результате недавних российских ударов по Тернополю.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил украинский посол Юрий Гусев, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети «Х».

По его словам, Украина переживает период траура, в результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, среди них трое детей. Ещё 73 человека получили ранения различной степени тяжести.

In mourning for the victims of Russia’s strike on Ternopil, at least 25 killed, incl 3 children, and 73 injured.



We open an online Book of Condolence: [email protected].



We urge a strong international response to this act of terror and stand with the families of the victims. pic.twitter.com/9BDVvkp7ui — Yuriy Husyev (@Husyev) November 20, 2025

Джамиля Суджадинова